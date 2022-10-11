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Россия пытается компенсировать неудачи: ОБСЕ осудило массированный обстрел по Украине

Новина українською →
Вторник 11 октября 2022 02:52
Россия пытается компенсировать неудачи: ОБСЕ осудило массированный обстрел по Украине Фото: ОБСЕ осудило массированный обстрел Украины (twitter.com/osce_smm)
Автор: Сергей Пышкин

ОБСЕ заявило об осуждении России из-за массированных ракетных ударов по территории Украины 10 октября. Таким образом, Кремль пытается компенсировать свои неудачи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

В своем заявлении руководство ОБСЕ заявило о том, что целями для российских ракет были жилые дома, площади, улицы, парки и детские площадки в час пик.

"Эти ужасные военные действия олицетворяют полное пренебрежение и нарушение международного права, в частности международного гуманитарного права. Единственная причина этих грубых и жестоких актов - распространение террора и компенсирование неудачи в достижении тактических и стратегических целей", - пишет ОБСЕ.

Также организация заявила о единстве с народом Украины и преданной поддержке защиты общих ценностей, а также основных обязательств ОБСЕ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 10 октября Москва прибегла к самому масштабному ракетному удару по Украине. В результате ударов погибли по меньшей мере 11 человек, более 80 получили ранения.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях Украины и в Киеве. Для их восстановления необходимо несколько дней.

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ОБСЕ Российская Федерация
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