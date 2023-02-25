ua ru
Сб, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія намагається блокувати роботу ОБСЄ, - Блінкен

Новость на русском →
Україна, Субота 25 лютого 2023 07:51
Росія намагається блокувати роботу ОБСЄ, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росія продовжує порушувати принципи ОБСЄ та блокувати роботу організації після повномасштабного вторгнення в Україну рік тому.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Блінкен нагадав, що ОБСЄ було створено для забезпечення миру, включаючи суверенітет, територіальну цілісність та повагу до прав людини. Проте, президент Росії Володимир Путін напав на ці принципи, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну. З тих пір Росія щодня порушує ці принципи та намагається повалити демократично обраний уряд України.

Держсекретар США зазначив, що ОБСЄ виконує важливу роботу з розслідування злочинів, які коять війська РФ в Україні, та направляє експертів для неупередженого звітування про вплив російської війни на український народ.

"Натомість росія намагається заблокувати організацію. РФ зловживала правилами, щоб саботувати бюджет ОБСЄ, змушуючи цю організацію працювати від місяця до місяця, підриваючи здатність здійснювати довгострокове планування", - наголосив держсекретар США.

Держсекретар також звернув увагу на те, що Росія свавільно затримала співробітників ОБСЄ та утримує їх в ув’язненні вже 10 місяці: "Ці дії не мають жодного виправдання, і Москва повинна негайно звільнити їх".

Нагадаємо, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі заявила, що її спостерігачів немає на Донбасі. При цьому машини з позначеннями ОБСЄ, які можуть бути на сході України, не використовуються організацією.

Потім стало відомо, що Росія викрала у спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні близько 50 автомобілів і використовує їх на тимчасово окупованих територіях.

Також повідомлялось, що у тимчасово окупованому Донецьку має відбутися суд над українцем та співробітником Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Вадимом Голдою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄ
NEWS
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни