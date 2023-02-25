Росія намагається блокувати роботу ОБСЄ, - Блінкен

Росія продовжує порушувати принципи ОБСЄ та блокувати роботу організації після повномасштабного вторгнення в Україну рік тому.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Блінкен нагадав, що ОБСЄ було створено для забезпечення миру, включаючи суверенітет, територіальну цілісність та повагу до прав людини. Проте, президент Росії Володимир Путін напав на ці принципи, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну. З тих пір Росія щодня порушує ці принципи та намагається повалити демократично обраний уряд України.

Держсекретар США зазначив, що ОБСЄ виконує важливу роботу з розслідування злочинів, які коять війська РФ в Україні, та направляє експертів для неупередженого звітування про вплив російської війни на український народ.

"Натомість росія намагається заблокувати організацію. РФ зловживала правилами, щоб саботувати бюджет ОБСЄ, змушуючи цю організацію працювати від місяця до місяця, підриваючи здатність здійснювати довгострокове планування", - наголосив держсекретар США.

Держсекретар також звернув увагу на те, що Росія свавільно затримала співробітників ОБСЄ та утримує їх в ув’язненні вже 10 місяці: "Ці дії не мають жодного виправдання, і Москва повинна негайно звільнити їх".