Росіяни збираються судити вже третього члена місії ОБСЄ

У тимчасово окупованому Донецьку цього тижня має відбутися суд над українцем та співробітником Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Вадимом Голдою.

Про це повідомила генсекретар ОБСЄ Гельґа Марія Шмід у своєму зверненні до учасників зимової сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Генсекретар ОБСЄ зазначила, що деякі колеги, які працювали на Спеціальну моніторингову місію, залишаються в ув'язненні у Донецьку та у Луганську. Через понад 10 місяців Максим Петров та Дмитро Шабанов залишаються ув’язненими у Луганську. У вересні вони були засуджені до 13 років тюрми у результаті так званого "судового процесу". Тепер судити збираються третього учасника місії - Вадима Голду.

"Я продовжую робити все можливе для їх звільнення та закликаю вас також приєднатися до цих зусиль", - звернулася Шмід до депутатів ПА ОБСЄ.

Наразі немає жодної достовірної інформації про те, де саме та у якому стані знаходяться ув'язнені колеги.