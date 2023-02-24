Росіяни збираються судити вже третього члена місії ОБСЄ
У тимчасово окупованому Донецьку цього тижня має відбутися суд над українцем та співробітником Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Вадимом Голдою.
Про це повідомила генсекретар ОБСЄ Гельґа Марія Шмід у своєму зверненні до учасників зимової сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Генсекретар ОБСЄ зазначила, що деякі колеги, які працювали на Спеціальну моніторингову місію, залишаються в ув'язненні у Донецьку та у Луганську. Через понад 10 місяців Максим Петров та Дмитро Шабанов залишаються ув’язненими у Луганську. У вересні вони були засуджені до 13 років тюрми у результаті так званого "судового процесу". Тепер судити збираються третього учасника місії - Вадима Голду.
"Я продовжую робити все можливе для їх звільнення та закликаю вас також приєднатися до цих зусиль", - звернулася Шмід до депутатів ПА ОБСЄ.
Наразі немає жодної достовірної інформації про те, де саме та у якому стані знаходяться ув'язнені колеги.
Нагадаємо, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі заявила, що її спостерігачів немає на Донбасі. При цьому машини з позначеннями ОБСЄ, які можуть бути на сході України, не використовуються організацією.
Потім стало відомо, що Росія викрала у спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні близько 50 автомобілів і використовує їх на тимчасово окупованих територіях.
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