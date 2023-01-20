Росіяни викрали близько 50 автомобілів ОБСЄ, - Цимбалюк
Росія викрала у спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні близько 50 автомобілів і використовує їх на тимчасово окупованих територіях.
Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Злочинний московський режим пішов далі і вчинив ще один злочин проти ОБСЄ, викравши близько 50 автомобілів СММ ОБСЄ. За повідомленнями, ці автомобілі були переміщені Росією на тимчасово окуповану територію на сході України на минулих вихідних", - сказав дипломат.
За його словами, росіяни могли викрасти автомобілі, щоб використовувати їх для провокацій.
Нагадаємо, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі заявила, що її спостерігачів немає на Донбасі. При цьому машини з позначеннями ОБСЄ, які можуть бути на сході України, не використовуються організацією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.