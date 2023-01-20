ua ru
Пт, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни викрали близько 50 автомобілів ОБСЄ, - Цимбалюк

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 20 січня 2023 00:16
Росіяни викрали близько 50 автомобілів ОБСЄ, - Цимбалюк Фото: Росія викрала автомобілі ОБСЄ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росія викрала у спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні близько 50 автомобілів і використовує їх на тимчасово окупованих територіях.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Злочинний московський режим пішов далі і вчинив ще один злочин проти ОБСЄ, викравши близько 50 автомобілів СММ ОБСЄ. За повідомленнями, ці автомобілі були переміщені Росією на тимчасово окуповану територію на сході України на минулих вихідних", - сказав дипломат.

За його словами, росіяни могли викрасти автомобілі, щоб використовувати їх для провокацій.

Нагадаємо, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі заявила, що її спостерігачів немає на Донбасі. При цьому машини з позначеннями ОБСЄ, які можуть бути на сході України, не використовуються організацією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄ
NEWS
САУ, танки, БТР та сотні ракет. Головні анонси від союзників за останні дні
САУ, танки, БТР та сотні ракет. Головні анонси від союзників за останні дні
DAILY
Як росіяни руйнували села та людські долі. Репортаж з Херсонської області
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як росіяни руйнували села та людські долі. Репортаж з Херсонської області