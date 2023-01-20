Росіяни викрали близько 50 автомобілів ОБСЄ, - Цимбалюк

Росія викрала у спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні близько 50 автомобілів і використовує їх на тимчасово окупованих територіях.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Злочинний московський режим пішов далі і вчинив ще один злочин проти ОБСЄ, викравши близько 50 автомобілів СММ ОБСЄ. За повідомленнями, ці автомобілі були переміщені Росією на тимчасово окуповану територію на сході України на минулих вихідних", - сказав дипломат.

За його словами, росіяни могли викрасти автомобілі, щоб використовувати їх для провокацій.