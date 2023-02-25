Россия пытается блокировать работу ОБСЕ, - Блинкен
Россия продолжает нарушать принципы ОБСЕ и блокировать работу организации после полномасштабного вторжения в Украину год назад.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .
Блинкен напомнил, что ОБСЕ была создана для обеспечения мира, включая суверенитет, территориальную целостность и уважение прав человека. Однако президент России Владимир Путин напал на эти принципы, начав полномасштабное вторжение в Украину. С тех пор Россия ежедневно нарушает эти принципы и пытается свергнуть демократически избранное правительство Украины.
Госсекретарь США отметил, что ОБСЕ выполняет важную работу по расследованию преступлений, совершаемых войсками РФ в Украине, и направляет экспертов для беспристрастной отчетности о влиянии российской войны на украинский народ.
"Вместо этого россия пытается заблокировать организацию. РФ злоупотребляла правилами, чтобы саботировать бюджет ОБСЕ, заставляя эту организацию работать от месяца до месяца, подрывая способность осуществлять долгосрочное планирование", - подчеркнул госсекретарь США.
Госсекретарь также обратил внимание на то, что Россия самовольно задержала сотрудников ОБСЕ и удерживает их в заключении уже 10 месяца: "Эти действия не имеют никакого оправдания, и Москва должна немедленно уволить их".
Напомним, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что ее наблюдателей нет на Донбассе. При этом машины с обозначениями ОБСЕ, которые могут находиться на востоке Украины, не используются организацией.
Затем стало известно, что Россия угнала у специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине около 50 автомобилей и использует их на временно оккупированных территориях.
Также сообщалось, что во временно оккупированном Донецке должен пройти суд над украинцем и сотрудником Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Вадимом Голдой.
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