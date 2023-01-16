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ОБСЄ майже через 11 місяців війни заявила, що її спостерігачів немає на Донбасі

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Відень, Понеділок 16 січня 2023 13:42
ОБСЄ майже через 11 місяців війни заявила, що її спостерігачів немає на Донбасі Фото: в ОБСЄ натякнули, що їхніх спостерігачів немає на Донбасі (twitter.com/osce_smm)
Автор: Наталія Юрченко

Організація з безпеки та співробітництва в Європі заявила, що її спостерігачів немає на Донбасі. При цьому машини з позначеннями ОБСЄ, які можуть бути на сході України, не використовуються організацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОБСЄ у Twitter.

"Якщо ви побачите на Донбасі якісь автомобілі з розпізнавальними знаками ОБСЄ, можете бути впевнені, що вони не використовуються з метою ОБСЄ", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, сьогодні до України з офіційним візитом прибув голова ОБСЄ Буяр Османі. Він зазначив, що у Києві зустрінеться з українськими лідерами.

Пізніше Османі у соцмережах повідомив, що побував у Бородянці Київської області, яку зруйнували російські окупанти.

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