ОБСЄ майже через 11 місяців війни заявила, що її спостерігачів немає на Донбасі

"Якщо ви побачите на Донбасі якісь автомобілі з розпізнавальними знаками ОБСЄ, можете бути впевнені, що вони не використовуються з метою ОБСЄ", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, сьогодні до України з офіційним візитом прибув голова ОБСЄ Буяр Османі. Він зазначив, що у Києві зустрінеться з українськими лідерами.

Пізніше Османі у соцмережах повідомив, що побував у Бородянці Київської області, яку зруйнували російські окупанти.

Just visited the devastated areas in Boroyanka, destruction є heartbreaking. Ці російські напади спричинили величезну відповідальність за українські люди і не є винятками для цих дій. My thoughts are with those whose lives have been severely disrupted. pic.twitter.com/a9jwuN05Kv