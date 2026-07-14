Росія накрила Суми касетним боєприпасом і дронами: є поранені

Російська армія ввечері 14 липня атакувала Суми касетним боєприпасом і продовжила удари дронами по громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

За попередніми даними, російський удар припав по житловому сектору на околиці Сум. Унаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки.

"На вулицях поблизу місця удару можуть залишатися нерозірвані боєприпаси. Не наближайтеся до підозрілих предметів і не торкайтеся їх", - попередив Григоров.

На місці працюють усі необхідні служби. Триває обстеження території, ліквідація наслідків атаки та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Крім того, цього ж вечора російські безпілотники атакували територію Сумської громади. Під ударами опинилися об'єкти цивільної інфраструктури.

Згодом начальник ОВА повідомив, що після вечірньої атаки на Сумську громаду до лікарень госпіталізували п'ятьох постраждалих.

Двох жінок і чоловіка з пораненнями обстежують медики. Вони перебувають під наглядом лікарів та отримують необхідну допомогу. Ще двох чоловіків після огляду перевели на амбулаторне лікування.

Згодом виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що кількість постраждалих зросла до семи.

За його словами, із семи постраждалих двоє перебувають у важкому стані. Крім того, в 11-річного хлопчика медики діагностували гостру ситуаційну реакцію на стрес.