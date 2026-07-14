Россия накрыла Сумы кассетным боеприпасом и дронами: есть раненые

Российская армия вечером 14 июля атаковала Сумы кассетным боеприпасом и продолжила удары дронами по громаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Сумской ОВ Олега Григорова.

По предварительным данным, российский удар пришелся по жилому сектору на окраине Сум. В результате атаки повреждены частные жилые дома.

"На улицах вблизи места удара могут оставаться неразорванные боеприпасы. Не приближайтесь к подозрительным предметам и не прикасайтесь к ним", - предупредил Григоров.

На месте работают все необходимые службы. Продолжается обследование территории, ликвидация последствий атаки и обезвреживание взрывоопасных предметов.

Кроме того, в этот же вечер российские беспилотники атаковали территорию Сумской общины. Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры.

Впоследствии начальник ОВА сообщил, что после вечерней атаки на Сумскую общину в больницы госпитализировали пятерых пострадавших.

Две женщины и мужчина с ранениями обследуют медики. Они находятся под наблюдением врачей и получают необходимую помощь. Еще двоих мужчин после осмотра перевели на амбулаторное лечение.

Впоследствии исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что количество пострадавших возросло до семи.

По его словам, из семи пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, у 11-летнего мальчика медики диагностировали острую ситуационную реакцию на стресс.