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Росія наказала своїм компаніям знизити видобуток нафти, - Reuters

Фото: Росія наказала своїм компаніям знизити видобуток нафти (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Російський уряд наказав своїм компаніям знизити видобуток нафти до 9 мільйонів барелів на день протягом другого кварталу до кінця червня, що відповідатиме зобов’язанням перед ОПЕК+.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Російський уряд встановив конкретні цілі для зменшення видобутку для кожної компанії. Згідно з інформацією Reuters, скорочення виробництва сприятиме сезонному піку технічного обслуговування на нафтопереробних заводах, більшість з яких вже скоротила виробництво палива через збої та атаки.

Віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак повідомив, що видобуток російської нафти становить 9,5 млн барелів на добу.

Розрахунки Reuters показують, що видобуток нафти в Росії у квітні, травні та червні впаде приблизно на 3,6%, 4,1% і 4,9% відповідно до березня. 

За словами Новака, Росія планує додатково скоротити видобуток на 350 тисяч барелів на добу у квітні, причому експорт буде урізано на 121 тисяч барелів на добу порівняно з березнем. У травні планується зменшити видобуток на 400 тисяч барелів на добу, а експорт ще на 71 тис барелів на добу. 

Нагадаємо, згідно з матеріалом Reuters, Путін міг би переглянути своє рішення щодо війни, якби Захід зміг скоротити нафтові доходи Росії. Навіть якщо надходження від вуглеводнів залишаться на колишньому рівні, російському уряду доведеться тиснути на своїх громадян.

Крім того, Південна Корея вивчає походження нафти, яка могла потрапити в країну з РФ. Так, влада країни розслідує, чи могла нафта з Росії бути перемаркована і запропонована покупцям як поставки з інших країн.

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