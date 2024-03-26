Россия приказала своим компаниям снизить добычу нефти, - Reuters

Российское правительство установило конкретные цели для уменьшения добычи для каждой компании. Согласно информации Reuters, сокращение производства будет способствовать сезонному пику технического обслуживания на нефтеперерабатывающих заводах, большинство из которых уже сократило производство топлива из-за сбоев и атак.

Вице-премьер-министр России Александр Новак сообщил, что добыча российской нефти составляет 9,5 млн баррелей в сутки.

Расчеты Reuters показывают, что добыча нефти в России в апреле, мае и июне упадет примерно на 3,6%, 4,1% и 4,9% по марту.

По словам Новака, Россия планирует дополнительно сократить добычу на 350 тысяч баррелей в сутки в апреле, причем экспорт будет урезан на 121 тысяч баррелей в сутки по сравнению с мартом. В мае планируется уменьшить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а экспорт еще на 71 тыс. баррелей в сутки.