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Россия приказала своим компаниям снизить добычу нефти, - Reuters

Фото: Россия приказала своим компаниям снизить добычу нефти (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Российское правительство приказало своим компаниям снизить добычу нефти до 9 миллионов баррелей в день в течение второго квартала до конца июня, что будет отвечать обязательствам перед ОПЕК+.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Российское правительство установило конкретные цели для уменьшения добычи для каждой компании. Согласно информации Reuters, сокращение производства будет способствовать сезонному пику технического обслуживания на нефтеперерабатывающих заводах, большинство из которых уже сократило производство топлива из-за сбоев и атак.

Вице-премьер-министр России Александр Новак сообщил, что добыча российской нефти составляет 9,5 млн баррелей в сутки.

Расчеты Reuters показывают, что добыча нефти в России в апреле, мае и июне упадет примерно на 3,6%, 4,1% и 4,9% по марту.

По словам Новака, Россия планирует дополнительно сократить добычу на 350 тысяч баррелей в сутки в апреле, причем экспорт будет урезан на 121 тысяч баррелей в сутки по сравнению с мартом. В мае планируется уменьшить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а экспорт еще на 71 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, согласно материалу Reuters, Путин мог бы пересмотреть свое решение по войне, если бы Запад смог сократить нефтяные доходы России. Даже если поступления от углеводородов останутся на прежнем уровне, российскому правительству придется давить на своих граждан.

Кроме того, Южная Корея изучает происхождение нефти, которая могла попасть в страну из РФ . Так, власти страны расследуют, могла ли нефть из России быть перемаркирована и предложена покупателям в качестве поставок из других стран.

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