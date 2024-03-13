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Південна Корея вивчає походження нафти, яка могла потрапити в країну з РФ, - Bloomberg

Південна Корея, Середа 13 березня 2024 17:11
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Південна Корея вивчає походження нафти, яка могла потрапити в країну з РФ, - Bloomberg Архівне фото: Південна Корея вивчає походження нафти, яка могла потрапити в країну з РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Південнокорейські митні органи розслідують походження імпорту в країну нафти, інгредієнта для виробництва пластмас, приділяючи особливу увагу російським поставкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Під час розслідування вивчаються закупівлі кількох нафтохімічних виробників у країні.

До їх числа входить, принаймні, один з найбільших гравців Південної Кореї, а митна служба за останній тиждень вивчила всю галузь. За словами джерел, влада Південної Кореї також зв'язалася з торговим домом Trafigura Group.

Під час розслідувань влада з'ясовує справжнє походження вантажів, придбаних кінцевими споживачами в Південній Кореї. Зокрема, вона розслідує, чи могла нафта з Росії бути перемаркована і запропонована покупцям як поставки з інших країн.

Зв'язки Південної Кореї та Росії

Останніми роками нафтохімічним компаніям Південної Кореї довелося нелегко із забезпеченням необхідної їм нафти. Традиційно залежне від іранського конденсату, це джерело поставок вичерпалося через санкції США щодо країни Перської затоки. Тоді вони більше покладалися на російську нафту, але війна в Україні також ускладнила ці закупівлі.

За даними дослідницької компанії Kpler, до вторгнення в Україну Росія була найбільшим постачальником нафти до Південної Кореї, забезпечуючи понад 25% імпорту країни 2021 року.

Після війни покупці почали уникати прямих закупівель російського пального на тлі санкцій США та побоювань посилення контролю з боку уряду, водночас імпорт із таких країн, як Туніс, Об'єднані Арабські Емірати та Сінгапур, збільшився.

Відстежувати потоки нафти складно, оскільки існують різні види сировини, яку також можна використовувати для виробництва бензину, що підпадає під різні числові торгові ідентифікатори. На них також поширюються різні цінові пороги в рамках обмеження G7.

Санкції США

Вашингтон 23 лютого ввів санкції перед другою річницею вторгнення Москви до України та у відповідь на смерть лідера опозиції Олексія Навального. Санкції спрямовані проти провідної російської танкерної групи "Совкомфлот" за порушення встановленого країнами "Великої сімки" цінового ліміту на російську нафту, а також проти 14 нафтових танкерів, пов'язаних із "Совкомфлотом".

Reuters писало, що нові санкції США щодо Москви загрожують знизити продажі російської нафти Індії, найбільшому покупцю російської морської нафти.

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Російська Федерація НАФТА Південна Корея
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