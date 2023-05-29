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Росія узаконила депортацію мешканців з окупованих територій України

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Росія, Понеділок 29 травня 2023 14:18
Росія узаконила депортацію мешканців з окупованих територій України Ілюстративне фото: Росія узаконила депортацію мешканців з окупованих територій України (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії внесли зміни до закону "Про військовий стан", які, зокрема, дозволяють проводити вибори на окупованих територіях та депортувати мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний "закон".

Закон уже підписав російський диктатор Володимир Путін.

Так, у законі РФ "Про військове становище" прописали можливість "примусового та контрольованого переміщення громадян з території, де введено воєнний стан, на території, на яких воєнний стан не введений".

При цьому в законі також з'явилася можливість проведення референдумів та виборів до органів держвлади та органів місцевого самоврядування, якщо рішення про них прийняв Центрвиборчком "за результатами консультацій з федеральним органом виконавчої влади, який здійснює функції щодо вироблення та реалізації державної політики, нормативно-правового регулювання в галузі оборони, і федеральним органом виконавчої влади".

Відповідно до "закону", вибори можна буде проводити як на всій території, де введено воєнний стан, так і лише на її частині.

Зазначимо, що з 20 жовтня 2022 року РФ нібито "ввела воєнний стан" у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також окупованих районах Запорізької та Херсонської областей.

Депортація українців

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія проводить кампанію з вивезення українців, зокрема дітей, із окупованих територій. Їх вивозять до Криму, Росії чи Білорусі.

Нещодавно Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою визнала депортацію українських дітей до Росії геноцидом.

У березні Міжнародний кримінальний суд навіть видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової у зв'язку з незаконною депортацією українських дітей до Росії.

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