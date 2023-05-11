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Росія надсилає силовиків до окупації для придушення партизанського руху

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Четвер 11 травня 2023 15:19
Росія надсилає силовиків до окупації для придушення партизанського руху Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти створили маневрені групи росгвардійців для боротьби з партизанським рухом в окупації на півдні України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру національного спротиву.

"У зв’язку з тим, що окупанти не спроможні придушити проукраїнські настрої більшості населення ТОТ півдня України, їм доводиться посилювати поліцейський режим на цих територіях. Кремль не здатен знайти необхідну кількість колаборантів у "окупаційну поліцію", але страх перед партизанським рухом змушує присилати більше силовиків з Росії", - пише пресслужба.

Для забезпечення режиму в окупації України залучаються групи зі складу підрозділів спеціального призначення Федеральної служби військ національної гвардії Росії. В їх завдання входять:

  • контроль визначеної території;
  • протидія так званим "дрг";
  • протидія представникам руху спротиву;
  • взаємодія з підрозділами Росії та органами окупаційної адміністрації;
  • збір оперативної інформації на місцях для подальшого аналізу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, в Білорусі тим часом посилили перевірки на стратегічних підприємствах. Серед працівників шукають партизанів.

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