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Россия посылает силовиков в оккупацию для подавления партизанского движения

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Четверг 11 мая 2023 15:19
Россия посылает силовиков в оккупацию для подавления партизанского движения Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты создали маневренные группы росгвардейцев для борьбы с партизанским движением в оккупации на юге Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

"В связи с тем, что оккупанты не способны подавить проукраинские настроения большинства населения ВТО юга Украины, им приходится усиливать полицейский режим на этих территориях. Кремль не способен найти необходимое количество коллаборантов в "оккупационную полицию", но страх перед партизанским движением заставляет присылать больше силовиков из России", - пишет пресс-служба.

Для обеспечения режима оккупации Украины привлекаются группы из состава подразделений специального назначения Федеральной службы войск национальной гвардии России. В их задачи входят:

  • контроль определенной территории;
  • противодействие так называемым "дрг";
  • противодействие представителям движения сопротивления;
  • взаимодействие с подразделениями России и органами оккупационной администрации;
  • сбор оперативной информации на местах для дальнейшего анализа

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Беларуси в это время ужесточили проверки на стратегических предприятиях. Среди работников ищут партизан.

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