Росія надрукувала у Придністров'ї бюлетені для "виборів" Путіна, - Молдова

Представник уряду звинуватив Москву у порушенні закону, оскільки РФ вирішила відкрити шість дільниць у Придністров'ї, хоча за угодою дозволено було роботу лише однієї дільниці. Вона мала відкритися у посольстві РФ у Кишиневі.

Як раніше повідомлялося, російського посла Олега Васнецова вже викликали "на килим" для пояснення ситуації. Той відкинув звинувачення.

Віцепрем'єр Молдови також заявив, що Росія надрукувала бюлетені у Придністров'ї, оскільки через кордон їх провести не змогли б.

Важко сказати, як би їх перевезли через кордон. Кордони Молдови контролюються, і немає можливості законно ввезти або вивезти їх", - сказав Серебрян.

"Вибори" у Росії

Нагадаємо, у Росії "вибори" президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року.

Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобирають із результатом у 90% голосів.

Також у Кремлі сподіваються що 30% мешканців тимчасово окупованих територій добровільно візьмуть участь у "виборах президента РФ".

Більше про те, як Путін влаштував собі новий термін та на що чекати після його "перемоги" - читайте у матеріалі РБК-Україна.