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Россия напечатала в Приднестровье бюллетени для "выборов" Путина, - Молдова

Фото: Молдова заявила, что Россия напечатала в Приднестровье бюллетени для "выборов" Путина (pixabay com )
Автор: Наталья Юрченко

Молдова заявила, что Россия незаконно напечатала в Приднестровье бюллетени для так называемых "выборов" президента РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Молдовы Олега Серебряна, которого цитирует Euractiv.

Представитель правительства обвинил Москву в нарушении закона, поскольку РФ решила открыть шесть участков в Приднестровье, хотя по соглашению разрешена была работа только одного участка. Он должна была открыться в посольстве РФ в Кишиневе.

Как ранее сообщалось, российский посол Олег Васнецов уже был вызван "на ковер" для объяснения ситуации. Тот отверг обвинения.

Вице-премьер Молдовы также заявил, что Россия напечатала бюллетени в Приднестровье, поскольку через границу их провести не смогли бы.

Трудно сказать, как бы их перевезли через границу. Границы Молдовы контролируются и нет возможности законно ввезти или вывезти их", - сказал Серебрян.

"Выборы" в России

Напомним, в России "выборы" президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года.

Российский диктатор Владимир Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизбирают с результатом в 90% голосов.

Также в Кремле надеются, что 30% жителей временно оккупированных территорий добровольно примут участие в "выборах президента РФ ".

Больше о том, как Путин устроил себе новый срок и чего ждать после его "победы" - читайте в материале РБК-Украина.

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