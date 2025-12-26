Росія надала список громадян, яких вивезла із Грабовського на Сумщині

Дмитро Лубінець підтвердив, що Росія надала офіційний список громадян, вивезених із Грабовського на Сумщині, а також інформацію про умови їхнього перебування.

"Мені навіть скинули фотографії та відео спілкування з ними, де перевіряли, чи є у них претензії щодо їжі, ліків, води та умов проживання", - зазначив Лубінець.

Всього вивезено 52 особи, серед яких дітей немає, хоча раніше президент України Володимир Зеленський припускав, що серед вивезених можуть бути діти.

Наразі тривають переговори щодо повернення цих громадян на територію України.

"Зараз вони перебувають у прифронтових регіонах Росії. Нам офіційно відповіли, що щодо них немає жодних обмежень, але для повернення, ймовірно, будуть якісь умови", - додав Лубінець.

Він терміново звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, щоб забезпечити фізичне повернення українців.

Що відомо про Грабовське

Раніше російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське Краснопільської громади на Сумщині та примусово вивезли цивільних українців до Росії.

Подія стала черговим прикладом порушення прав цивільного населення на прифронтових територіях, підкреслюючи необхідність міжнародних зусиль для їхнього повернення.