Росія набрала в "тіньовий флот" кожен шостий танкер у світі, - NYT

Кожний шостий танкер у світі зараз належить до російського "тіньового флоту". Загалом його кількість становить приблизно 17% від кількості діючих танкерів у всьому світі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Зокрема видання посилається на дані дослідницької компанії S&P Global Market Intelligence. За цими даними, російський "тіньовий флот" наразі становить 17% танкерного флоту, який перебуває в експлуатації.
При цьому на початку 2025 року, за оцінками аналітиків, російський "тіньовий флот" налічував 940 суден. Це було на 45% більше, аніж на початку 2024 року. Середній вік суден "тіньового флоту" перевищує 20 років - тоді як для "легального" танкерного флоту ця цифра становить 13 років.
З того моменту Європейський союз додав понад 500 танкерів "тіньового флоту" у свої "чорні списки" санкцій: портам заборонено їх приймати, страхувальникам - надавати послуги страхування. Але Росія продовжує купувати нові судна, щоб замінити "вибиті" танкери.
"В Америці є цей жахливий вираз: "Бий крота". Обхід санкцій трохи схожий на це", - прокоментував ситуацію спецпредставник ЄС із питання виконання санкцій Девід О'Салліван.
Головне управління розвідки Міноборони України вказувало, що зараз російський тіньовий флот налічує до 1000 суден загальним дедвейтом понад 100 млн тонн. Переважно це дешеві та застарілі танкери, які здійснюють експорт нафти та нафтопродуктів.
Європа намагається боротися з російськими суднами-порушниками. Нагадаємо, що 19 вересня Єврокомісія представила 19-й пакет антиросійських санкцій. Серед іншого, там передбачаються додаткові санкції проти російського "тіньового флоту".
18 вересня Австралія вирішила знизити граничну ціну на російську нафту з 60 до 47,60 доларів за барель та запровадила санкції проти ще 95 суден "тіньового флоту" РФ.