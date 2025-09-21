Россия набрала в "теневой флот" каждый шестой танкер в мире, - NYT

В частности издание ссылается на данные исследовательской компании S&P Global Market Intelligence. По этим данным, российский "теневой флот" сейчас составляет 17% танкерного флота, который находится в эксплуатации.

При этом в начале 2025 года, по оценкам аналитиков, российский "теневой флот" насчитывал 940 судов. Это было на 45% больше, чем в начале 2024 года. Средний возраст судов "теневого флота" превышает 20 лет - тогда как для "легального" танкерного флота эта цифра составляет 13 лет.

С того момента Европейский союз добавил более 500 танкеров "теневого флота" в свои "черные списки" санкций: портам запрещено их принимать, страхователям - предоставлять услуги страхования. Но Россия продолжает покупать новые суда, чтобы заменить "выбитые" танкеры.

"В Америке есть это ужасное выражение: "Бей крота". Обход санкций немного похож на это", - прокомментировал ситуацию спецпредставитель ЕС по вопросу выполнения санкций Дэвид О'Салливан.