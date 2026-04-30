Россия может воевать еще годы, но дойти до Киева ей не удастся, - Пивненко

20:21 30.04.2026 Чт
2 мин
Когда война для Кремля потеряет всякий смысл
aimg Мария Науменко
Россия может воевать еще годы, но дойти до Киева ей не удастся, - Пивненко Фото: российские военные (Getty Images)

Россия сможет поддерживать нынешнюю интенсивность войны еще как минимум год-два, однако ее возможности для масштабного наступления остаются ограниченными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Национальной гвардии Украины Александр Пивненко изданию LB.

Читайте также: Украинцы ожидают продолжения войны еще на год, но терпение уменьшается, - опрос

По его словам, Россия имеет значительный мобилизационный ресурс, который в сочетании с авторитарной системой позволяет пополнять армию даже при высоких потерях.

"Что касается именно человеческого ресурса - еще год-два смогут даже при таких потерях", - отметил Пивненко.

В то же время, он отметил враг не способен сформировать достаточные резервы для проведения масштабных операций.

"Они не могут создать серьезные резервы, чтобы, условно, на севере пойти армией, дойти до Киева и закрыть вопрос. Даже мыслей об этом нет, потому что силы не бесконечны и интенсивность войны бешеная", - добавил командующий Нацгвардии.

По оценке Пивненко, сейчас российские войска сосредоточены на попытках продвижения в Донецкой области, в частности в районе Покровска и Константиновки, тогда как захват Славянска или Краматорска остается отдаленной перспективой.

Он также отметил, что эффективность украинских сил растет, что затрудняет реализацию планов противника.

"Мы создадим такую оборону и плотность килзоны, что для россиян война потеряет всякий смысл. Никакого результата, кроме потерь, не будет. Мы показали, что за свою землю будем воевать, и россияне это понимают", - подытожил командующий.

В то же время, по словам президента Украины Владимир Зеленский, Россия несмотря на значительные потери на фронте готовится к новым наступательным действиям и расширению мобилизации.

По данным украинской разведки, безвозвратные потери российских войск уже достигают около 60% от общих, однако это не останавливает руководство РФ от продолжения войны.

Российская Федерация Донбасс Нацгвардия
Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге