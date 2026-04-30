Россия может воевать еще годы, но дойти до Киева ей не удастся, - Пивненко
Россия сможет поддерживать нынешнюю интенсивность войны еще как минимум год-два, однако ее возможности для масштабного наступления остаются ограниченными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Национальной гвардии Украины Александр Пивненко изданию LB.
По его словам, Россия имеет значительный мобилизационный ресурс, который в сочетании с авторитарной системой позволяет пополнять армию даже при высоких потерях.
"Что касается именно человеческого ресурса - еще год-два смогут даже при таких потерях", - отметил Пивненко.
В то же время, он отметил враг не способен сформировать достаточные резервы для проведения масштабных операций.
"Они не могут создать серьезные резервы, чтобы, условно, на севере пойти армией, дойти до Киева и закрыть вопрос. Даже мыслей об этом нет, потому что силы не бесконечны и интенсивность войны бешеная", - добавил командующий Нацгвардии.
По оценке Пивненко, сейчас российские войска сосредоточены на попытках продвижения в Донецкой области, в частности в районе Покровска и Константиновки, тогда как захват Славянска или Краматорска остается отдаленной перспективой.
Он также отметил, что эффективность украинских сил растет, что затрудняет реализацию планов противника.
"Мы создадим такую оборону и плотность килзоны, что для россиян война потеряет всякий смысл. Никакого результата, кроме потерь, не будет. Мы показали, что за свою землю будем воевать, и россияне это понимают", - подытожил командующий.
В то же время, по словам президента Украины Владимир Зеленский, Россия несмотря на значительные потери на фронте готовится к новым наступательным действиям и расширению мобилизации.
По данным украинской разведки, безвозвратные потери российских войск уже достигают около 60% от общих, однако это не останавливает руководство РФ от продолжения войны.