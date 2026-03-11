UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія може відправити війська до Ірану, - Зеленський

10:16 11.03.2026 Ср
2 хв
Москва вже підтримує Тегеран дронами та ППО
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Росія активно допомагає Ірану у війні зі США та Ізраїлем, і може надіслати туди свої війська.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.

"Росія почала підтримувати іранський режим дронами. Вона, безумовно, допоможе і з ракетами, а також допомагає їм із ППО. Що далі?", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що головне питання нині - яка країна першою може надіслати війська на підтримку іранського режиму.

"Так само, як це сталося з Росією, коли Північна Корея відправила 10 тисяч солдатів, які зараз розгорнуті в Росії, але можуть бути направлені до України. Те саме може статися і в Ірані - Росія може надіслати туди війська", - зазначив президент.

Роль Росії у конфлікті на Близькому Сході

Нагадаємо, роль Росії у конфліктах на Близькому Сході та в Європі стає дедалі активнішою. Зокрема, британська розвідка розслідує можливий "слід Кремля" в інциденті з дронами, що атакували британську авіаносну групу.

При цьому Москва заявила, що РФ не є "нейтральною стороною" і підтримує Іран у конфлікті з Ізраїлем та вважає дії західних країн у цій ситуації несправедливими.

Тим часом в Ірані офіційно підтвердили тісне партнерство з Росією та відкинули можливість перемир'я з Ізраїлем.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на початку повномасштабної війни Росії проти України, Москва для атак по країні використовувала дрони з іранськими деталями. Тепер же Іран отримує російські комплектуючі, що дає змогу Тегерану атакувати інші країни Близького Сходу і бази США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяІранБлизький Схід