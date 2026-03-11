Россия может отправить войска в Иран, - Зеленский

"Россия начала поддерживать иранский режим дронами. Она, безусловно, поможет и с ракетами, а также помогает им с ПВО. Что дальше?", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что главный вопрос сейчас - какая страна первой может отправить войска в поддержку иранского режима.

"Так же, как это произошло с Россией, когда Северная Корея отправила 10 тысяч солдат, которые сейчас развернуты в России, но могут быть направлены в Украину. То же самое может произойти и в Иране - Россия может направить туда войска", - отметил президент.