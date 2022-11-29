ua ru
Вт, 29 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи зможуть росіяни "покласти" військовий зв'язок: відповідь експерта

Новость на русском →
Вівторок 29 листопада 2022 09:18
Чи зможуть росіяни "покласти" військовий зв'язок: відповідь експерта Фото: Михайло Самусь (rpr.org.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Єлизавета Драбкіна

Російські військові не зможуть знищити систему управління зв'язку Збройних сил України, у них також не вдасться повністю "покласти" цивільний зв'язок.

Про це директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Військовий зв'язок вони не "покладуть" - у ЗСУ, звісно, своя система. Та й загалом по Україні вони вже не "покладуть" цивільний зв'язок повністю - у нас є той же Starlink", - сказав він.

Самусь зазначив, що інтернет взагалі розроблявся військовими, аби бути максимально розгалуженим - тобто не йти послідовно однією лінією, а мати нескінченну кількість серверів, через які можна буде відновлювати зв'язок.

"І саме тому така павутина дозволяє працювати, якщо у вас є вихід на супутник, на Starlink, ви можете відновити всю систему. Щоб її знищити, треба тисячі ракет, щоби влучати по всіх станціях, ретрансляторах тощо. Фізично це зробити неможливо, до того ж росіяни величезну кількість ракет вже використали", - сказав він.

При цьому директор New Geopolitics Research Network вважає, що для того, аби починати наступ росіянам потрібно "покласти" не цивільний зв'язок, а військовий. Але він додав, що загарбники мали б зробити це ще 24 лютого - перед тим, як проводити операції. Тобто провести ряд кібератак і фізичних атак на конкретну інфраструктуру для того, щоб зник зв'язок в управлінні державою та управлінні військами. Тоді держава перетворилася б системи на хаос, а війська - на окремі осередки спротиву, а не елемент оборони країни.

"Вони це декларували - що вони нібито знищили систему управління зв'язку Збройних сил, мовляв, залишаються окремі осередки спротиву, які можна буде швидко перебити. Тобто вони, ймовірно, так планували і видавали це як пропаганду. Насправді, нічого не вдалося", - додав Самусь.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті масованого ворожого ракетного обстрілу 23 листопада у більшості міст України виникли проблеми зі світлом.

Через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інтернет Війна Росії проти України
NEWS
Українські захисники за добу збили ворожі літаки Су-25 та Су-24, - Генштаб
Українські захисники за добу збили ворожі літаки Су-25 та Су-24, - Генштаб
DAILY
Михайло Самусь: Захід даремно боїться ескалації конфлікту та розвалу Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: Захід даремно боїться ескалації конфлікту та розвалу Росії