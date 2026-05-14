ua en ru
Чт, 14 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія може отримати власний аналог Starlink уздовж усього фронту, - "Мадяр"

13:20 14.05.2026 Чт
2 хв
Бровді розповів, коли це може статись
aimg Олена Чупровська
Росія може отримати власний аналог Starlink уздовж усього фронту, - "Мадяр" Фото: Росія тестує власний аналог Starlink (bestgaminpro)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Росія впритул підійшла до створення власного аналога Starlink - і часу їй для завершення розробок потрібно менше, ніж здається.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "УП", про це заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Читайте також: Пішов у СЗЧ та реєстрував Starlink для окупантів: у Києві затримали агента РФ

Що сказав "Мадяр"

"Старлінк" у них обмежили, вони мають свою власну систему супутників і вони вже мають прототипи аналогів цього підсилення сигналу типу "Старлінк". Так, вони недолугі, вони легковиявлювані, вони великих розмірів і таке інше. Але це питання часу. Вони за рік еволюціонують і будуть мати власну альтернативну мережу вздовж всієї смуги фронту", - заявив Бровді.

Що вже є у росіян

За словами командувача, Росія не стоїть на місці. Зараз у неї є:

  • власна супутникова система;
  • прототипи пристроїв для підсилення сигналу - за принципом роботи схожі на Starlink.

Пристрої поки громіздкі й легко виявляються. Проте "Мадяр" вважає, що за рік ситуація може змінитися.

Якщо Росія отримає власну стабільну мережу покриття вздовж лінії фронту - це суттєво посилить її бойові можливості.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, ще у березні Росія вивела на орбіту перші 16 супутників власної системи "Рассвет" - потенційної заміни Starlink для армії. Для повноцінного запуску мережі їм потрібно ще кілька десятків запусків і масове виробництво наземних терміналів.

Шукаючи шляхи обходу обмежень, Росія продовжує використовувати Starlink на фронті.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Starlink Війна в Україні
Новини
Ексміністр інфраструктури Омелян отримав підозру за ухилення від військової служби
Ексміністр інфраструктури Омелян отримав підозру за ухилення від військової служби
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес