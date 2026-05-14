Россия может получить собственный аналог Starlink вдоль всего фронта, - "Мадьяр"

Россия вплотную подошла к созданию собственного аналога Starlink - и времени ей для завершения разработок нужно меньше, чем кажется.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "УП ", об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

Что сказал "Мадьяр"

"Старлинк" у них ограничили, они имеют свою собственную систему спутников и они уже имеют прототипы аналогов этого усиления сигнала типа "Старлинк". Да, они непутевые, они легко обнаруживаемые, они больших размеров и так далее. Но это вопрос времени. Они за год эволюционируют и будут иметь собственную альтернативную сеть вдоль всей полосы фронта", - заявил Бровди.

Что уже есть у россиян

По словам командующего, Россия не стоит на месте. Сейчас у нее есть:

собственная спутниковая система;

прототипы устройств для усиления сигнала - по принципу работы похожи на Starlink.

Устройства пока громоздкие и легко обнаруживаются. Однако "Мадьяр" считает, что через год ситуация может измениться.

Если Россия получит собственную стабильную сеть покрытия вдоль линии фронта - это существенно усилит ее боевые возможности.