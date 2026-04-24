Росія може напасти на НАТО за місяці - і є серйозні питання до США, - Туск

"Це дійсно серйозно. Я говорю про короткострокову перспективу, скоріше про місяці, ніж про роки", - сказав Туск, маючи на увазі можливий напад Росії.

За його словами, ключове питання для всього східного флангу НАТО - чи здатний Альянс "політично та логістично реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти".

Сумніви щодо США та статті 5

Туск уточнив, що його слова - це не скептицизм щодо статті 5 НАТО, а "надія на те, що гарантії на папері перетворяться на щось дуже практичне".

"Я хочу вірити, що [стаття 5] як і раніше дійсна, але іноді, звичайно, у мене виникають проблеми. Я не хочу бути таким песимістом... але сьогодні нам потрібен ще й практичний контекст", - додав він.

Прем'єр зазначив, що проблема не в рівні польсько-американських відносин, а в тому, як ці зв'язки проявляться при реальній загрозі.

Провокація з дронами у вересні

Туск нагадав про інцидент минулого року, коли близько 20 російських безпілотників порушили польський повітряний простір.

"У мене були проблеми в ніч на вересень, коли росіяни здійснили цю досить масштабну провокацію з використанням безпілотників. Мені було непросто переконати наших партнерів по НАТО в тому, що це був не випадковий інцидент, а добре спланована і підготовлена провокація проти Польщі", - згадував він.

За його словами, деякі союзники вважали за краще "вдавати, що нічого не сталося".

Що потрібно Європі

Туск підкреслив: щоб Європа могла відбити можливий удар, потрібні реальні оборонні потужності та мобільність збройних сил між країнами.

Один із висновків, які він виніс з війни в Україні: Європа все більше усвідомлює необхідність спільних дій у сфері безпеки та оборони.

"Я хочу бути впевненим, що якщо щось трапиться, то... Росія знатиме, що реакція буде жорсткою і однозначною", - наголосив польський прем'єр.