RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине

Россия может напасть на НАТО через месяцы - и есть серьезные вопросы к США, - Туск

11:05 24.04.2026 Пт
3 мин
В Польше сомневаются, что США защитят страны НАТО в случае наступления РФ
aimg Елена Чупровская
Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Виталий Носач, РБК-Украина)

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждает: Россия может напасть на одну из стран НАТО уже в ближайшие месяцы, а не через годы. Он также не уверен, будут ли США защищать Европу в случае такого сценария.

"Это действительно серьезно. Я говорю о краткосрочной перспективе, скорее о месяцах, чем о годах", - сказал Туск, имея в виду возможное нападение России.

По его словам, ключевой вопрос для всего восточного фланга НАТО - способен ли Альянс "политически и логистически реагировать, например, против России, если она попытается напасть".

Сомнения относительно США и статьи 5

Туск уточнил, что его слова - это не скептицизм относительно статьи 5 НАТО, а "надежда на то, что гарантии на бумаге превратятся во что-то очень практичное".

"Я хочу верить, что [статья 5] по-прежнему действительна, но иногда, конечно, у меня возникают проблемы. Я не хочу быть таким пессимистом... но сегодня нам нужен еще и практический контекст", - добавил он.

Премьер отметил, что проблема не в уровне польско-американских отношений, а в том, как эти связи проявятся при реальной угрозе.

Провокация с дронами в сентябре

Туск напомнил об инциденте прошлого года, когда около 20 российских беспилотников нарушили польское воздушное пространство.

"У меня были проблемы в ночь на сентябрь, когда россияне совершили эту довольно масштабную провокацию с использованием беспилотников. Мне было непросто убедить наших партнеров по НАТО в том, что это был не случайный инцидент, а хорошо спланированная и подготовленная провокация против Польши", - вспоминал он.

По его словам, некоторые союзники предпочли "делать вид, что ничего не произошло".

Что нужно Европе

Туск подчеркнул: чтобы Европа могла отразить возможный удар, нужны реальные оборонительные мощности и мобильность вооруженных сил между странами.

Один из выводов, которые он вынес из войны в Украине: Европа все больше осознает необходимость совместных действий в сфере безопасности и обороны.

"Я хочу быть уверенным, что если что-то случится, то... Россия будет знать, что реакция будет жесткой и однозначной", - подчеркнул польский премьер.

Между тем Центр противодействия дезинформации при СНБО оценивает, что гибридные провокации России - залеты самолетов в воздушное пространство стран Балтии и заявления о "планах Запада захватить Калининград" - являются частью информационной кампании для нагнетания паники.

По оценке ЦПИ, к 2028 году у РФ не будет ресурсов для полноценной войны в странах Балтии.

Как сообщало РБК-Украина, Германия тем временем приняла первую в своей истории военную стратегию, в которой официально определила Россию главной угрозой безопасности в Европе.

Министр обороны Борис Писториус заявил, что Москва готовится к прямому столкновению с НАТО и уже ведет гибридную войну против Запада.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Дональд ТускНАТОРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиПольша