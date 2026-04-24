Россия может напасть на НАТО через месяцы - и есть серьезные вопросы к США, - Туск

"Это действительно серьезно. Я говорю о краткосрочной перспективе, скорее о месяцах, чем о годах", - сказал Туск, имея в виду возможное нападение России.

По его словам, ключевой вопрос для всего восточного фланга НАТО - способен ли Альянс "политически и логистически реагировать, например, против России, если она попытается напасть".

Сомнения относительно США и статьи 5

Туск уточнил, что его слова - это не скептицизм относительно статьи 5 НАТО, а "надежда на то, что гарантии на бумаге превратятся во что-то очень практичное".

"Я хочу верить, что [статья 5] по-прежнему действительна, но иногда, конечно, у меня возникают проблемы. Я не хочу быть таким пессимистом... но сегодня нам нужен еще и практический контекст", - добавил он.

Премьер отметил, что проблема не в уровне польско-американских отношений, а в том, как эти связи проявятся при реальной угрозе.

Провокация с дронами в сентябре

Туск напомнил об инциденте прошлого года, когда около 20 российских беспилотников нарушили польское воздушное пространство.

"У меня были проблемы в ночь на сентябрь, когда россияне совершили эту довольно масштабную провокацию с использованием беспилотников. Мне было непросто убедить наших партнеров по НАТО в том, что это был не случайный инцидент, а хорошо спланированная и подготовленная провокация против Польши", - вспоминал он.

По его словам, некоторые союзники предпочли "делать вид, что ничего не произошло".

Что нужно Европе

Туск подчеркнул: чтобы Европа могла отразить возможный удар, нужны реальные оборонительные мощности и мобильность вооруженных сил между странами.

Один из выводов, которые он вынес из войны в Украине: Европа все больше осознает необходимость совместных действий в сфере безопасности и обороны.

"Я хочу быть уверенным, что если что-то случится, то... Россия будет знать, что реакция будет жесткой и однозначной", - подчеркнул польский премьер.