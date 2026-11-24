Росія, ймовірно, готується в найближчі тижні запустити супутник із ядерною боєголовкою. НАТО у відповідь пообіцяло захищати союзників і в космосі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Генерального секретаря НАТО Марка Рютте запитали про повідомлення німецьких ЗМІ під час візиту до Берліна в понеділок, 23 листопада.

"Ми завжди будемо дбати про те, щоб захистити кожен дюйм території НАТО, і це включає нашу безпеку, коли йдеться про космічний елемент", - пообіцяв Рютте.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який виступав поруч із ним, не підтвердив і не спростував інформацію медіа. Проте він висловив занепокоєння.

"Повідомлення про те, що Росія планує розмістити ядерну зброю в космосі, не нові, але від цього вони не менш шокуючі. Вони показують, до якого рівня ескалації Росія, очевидно, готова вдатися", - заявив Мерц.

Речник уряду Німеччини також не підтвердив дані, але зазначив, що до них ставляться "дуже серйозно". Водночас він закликав не створювати "надмірної нервозності через гіпотетичні загрози".

Що відомо про супутник "Спутник-С"

Про плани Москви написали телерадіокомпанії WDR і NDR та газета Sueddeutsche Zeitung. Журналісти послалися на неназвані джерела у Бундесвері та німецькій розвідці BND.

За їхніми даними, Росія збирається запустити супутник під назвою "Спутник-С" з ядерною боєголовкою. Запуск може відбутися протягом найближчих тижнів.

Розвідувальні дані про ці плани нещодавно передали кільком країнам НАТО, а німецький уряд отримав відповідний брифінг.

Апарат нібито зберігали в Московській Маокобласті. Його можуть використати, щоб заглушити або знищити важливі супутники зв'язку та спостереження на орбіті Землі.

У BND відмовилися коментувати інформацію. Космічне командування Бундесверу послалося на загальні заяви міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про те, що загрози в космосі сприймають серйозно.

Реакція Кремля і космічного агентства

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков сказав, що не бачив останніх публікацій на цю тему. Часті повідомлення з посиланням на "невідомі джерела", за його словами, "навряд чи варто сприймати серйозно".

Голова Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер в коментарі виданню Handelsblatt назвав появу ядерної зброї в космосі "найгіршим кошмарним сценарієм".