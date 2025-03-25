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Росія розробляє супутник, здатний нести ядерну зброю, - розвідка США

Вашингтон, Вівторок 25 березня 2025 17:28
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Росія розробляє супутник, здатний нести ядерну зброю, - розвідка США Ілюстративне фото: у Росії розробляють супутник, який зможе нести ядерну зброю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни, ймовірно, працюють над створенням нового супутника, який буде здатний нести ядерну зброю.

Про це йдеться в доповіді американської розвідки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У щорічній оцінці загрози, яку підготувало американське розвідувальне співтовариство, підкреслюється, що така зброя росіян може призвести до "руйнівних наслідків" для США і всього світу.

Також у доповіді наголошується, що війна в Україні дала Росії винести "безліч уроків" про західну зброю і розвідку.

На думку американської розвідки, хоч Москві і не вдасться добитися "повноцінної" перемоги у війні проти України, перевага сил залишається на боці агресора.

Ядерна зброя в космосі

Нагадаємо, ще минулого року голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер розповів про те, що Росія планує розмістити в космосі ядерну зброю.

Як писало ABC News, Росія хотіла використовувати таку зброю проти інших супутників, а не для ударів по об'єктах на Землі.

Після цього аналітики розповіли Reuters, що, найімовірніше, йдеться не про ядерні боєголовки в космосі, а про потужний пристрій, який потребує ядерної енергії для низки атак на супутники.

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