Росія розробляє супутник, здатний нести ядерну зброю, - розвідка США
Росіяни, ймовірно, працюють над створенням нового супутника, який буде здатний нести ядерну зброю.
Про це йдеться в доповіді американської розвідки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
У щорічній оцінці загрози, яку підготувало американське розвідувальне співтовариство, підкреслюється, що така зброя росіян може призвести до "руйнівних наслідків" для США і всього світу.
Також у доповіді наголошується, що війна в Україні дала Росії винести "безліч уроків" про західну зброю і розвідку.
На думку американської розвідки, хоч Москві і не вдасться добитися "повноцінної" перемоги у війні проти України, перевага сил залишається на боці агресора.
Ядерна зброя в космосі
Нагадаємо, ще минулого року голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер розповів про те, що Росія планує розмістити в космосі ядерну зброю.
Як писало ABC News, Росія хотіла використовувати таку зброю проти інших супутників, а не для ударів по об'єктах на Землі.
Після цього аналітики розповіли Reuters, що, найімовірніше, йдеться не про ядерні боєголовки в космосі, а про потужний пристрій, який потребує ядерної енергії для низки атак на супутники.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.