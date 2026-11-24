Россия предположительно готовится в ближайшие недели запустить спутник с ядерной боеголовкой. НАТО ответило пообещало защищать союзников и в космосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

Генерального секретаря НАТО Марка Рютте спросили о сообщениях немецких СМИ во время визита в Берлин в понедельник, 23 ноября.

"Мы всегда будем заботиться о том, чтобы защитить каждый дюйм территории НАТО, и это включает в себя нашу безопасность, когда речь идет о космическом элементе", - пообещал Рютте.

Выступавший рядом с ним канцлер Германии Фридрих Мерц не подтвердил и не опроверг информацию медиа. Однако он выразил обеспокоенность.

"Сообщения о том, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе, не нов, но от этого они не менее шокирующие. Они показывают, к какому уровню эскалации Россия, очевидно, готова прибегнуть", - заявил Мерц.

Спикер правительства Германии также не подтвердил данные, но отметил, что к ним относятся "очень серьезно". В то же время он призвал не создавать "чрезмерную нервозность из-за гипотетических угроз".

Что известно о спутнике "Спутник-С"

О планах Москвы написали телерадиокомпании WDR и NDR и газета Sueddeutsche Zeitung. Журналисты сослались на неназванные источники в Бундесвере и германской разведке BND.

По их данным, Россия собирается запустить спутник под названием "Спутник-С" с ядерной боеголовкой. Запуск может состояться в ближайшие недели.

Разведывательные данные об этих планах недавно были переданы нескольким странам НАТО, а немецкое правительство получило соответствующий брифинг.

Аппарат якобы хранился в Московской Маокобласти. Его могут использовать для заглушения или уничтожения важных спутников связи и наблюдения на орбите Земли.

В BND отказались комментировать информацию. Космическое командование Бундесвера сослалось на всеобщие заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что угрозы в космосе воспринимают серьезно.

Реакция Кремля и космического агентства

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что не видел последних публикаций на эту тему. Частые сообщения со ссылкой на "неизвестные источники", по его словам, "вряд ли следует воспринимать всерьез".

Глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер в комментарии изданию Handelsblatt назвал появление ядерного оружия в космосе "худшим кошмарным сценарием".