Росія може атакувати країни НАТО значно раніше, ніж прогнозують в Європі, - ISW

Зазначається, що європейські посадовці продовжують фіксувати посилення прихованих та відкритих атак Росії проти країн Європи.

Це підтверджує оцінку ISW про те, що Москва перейшла до так званої "Фази нуль" - етапу інформаційної та психологічної підготовки до ймовірної майбутньої війни Росії та НАТО.

Диверсії за криптовалюту

Днями керівник Бюро національної безпеки Польщі Славомір Ценкевич у коментарі виданню Financial Times заявив, що Росія використовує криптовалюту для підкупу найманців, які влаштовують диверсії в європейських країнах і це унеможливлює відстеження таких платежів європейськими спецслужбами.

За словами Ценкевича, Кремль дедалі частіше покладається на місцевих жителів для виконання ними ad hoc (разових диверсійних або шпигунських місій. - ред.).

Він розповів, що у 2023 році Польща виявила мережу таких агентів, яких завербувало Головне управління Генштабу РФ та фінансувало переважно за криптовалюту.

На його думку, таким чином Кремль намагається мінімізувати власні ризики і використовує цей тип оплати для обходу західних санкцій.

Ценкевич також наголосив, що Польща нині перебуває у "стані війни" в кіберпросторі. Зокрема, Варшава звинувачує Росію в організації нещодавньої кібератаки, спрямованої на зупинку водопостачання у Гданську.

Новий рівень конфронтації

Президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер 13 жовтня заявив, що частота російських атак на Європу є "новим рівнем конфронтації".

За його словами, Росія намагається тестувати кордони Європи, підірвати єдність НАТО, дестабілізувати європейські демократії, розділити суспільства і залякати населення.

Єгер зазначив, що Європа має готуватися до подальшої ескалації з боку Росії та не може виходити з припущення, що Москва не вчинить військовий напад на НАТО до 2029 року.

В Інституті вивчення війни нагадали, що президент України Володимир Зеленський 12 жовтня порівняв нещодавні російські атаки проти Європи з діями президента РФ Володимира Путіна у 2014 році, коли той використав незаконну анексію Криму для перевірки реакції Заходу.

Зеленський попередив, що Путін готує російське суспільство до ймовірної агресії проти країн Балтії та Польщі.

Аналітики ISW наголошують, що будь-яке майбутнє припинення вогню або тривала пауза у бойових діях в Україні, дозволить Росії швидко перекинути війська до східного кордону з НАТО.

"Це може створити серйозну загрозу для Альянсу значно раніше, ніж нині очікують у більшості європейських столиць", - йдеться у звіті відомства.