Росія могла відновити таємні поставки зброї з КНДР

Згідно з аналізом супутникових зображень Planet Labs, судно Lady R, що перебуває під міжнародними санкціями за участь у незаконних операціях зі зброєю, знову зафіксоване в північно-східному порту Расон. Цей візит став першим за останні два місяці і, як вважають експерти, може свідчити про підготовку до нового завантаження.

Деталі переміщень судна

За даними аналітиків, 2 жовтня судно вивантажило контейнери в порту Расон. До цього воно заходило в російський порт Східний, де перебувало з 24 по 26 вересня, готуючись до рейсу. Уже наступного дня Lady R могла переміститися до сусіднього пірсу, де з середини вересня накопичувалися нові контейнери.

Невідомий вміст вантажів

Точний вміст контейнерів, які транспортуються з серпня 2023 року, залишається невизначеним. При цьому експерти припускають, що йдеться про військові поставки, які можуть здійснюватися не тільки морським шляхом, а й через залізничне сполучення між Росією і Північною Кореєю.

Версія про маскування

Аналітики звертають увагу, що тривале зберігання контейнерів на причалі без негайного відвантаження може означати їх порожнечу або використання як прикриття для інших видів вантажів. Така тактика дає змогу ускладнити відстеження реального призначення перевезень.