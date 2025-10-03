RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россия могла возобновить тайные поставки оружия из КНДР

Иллюстративное фото: Россия могла возобновить тайные поставки оружия из КНДР (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Россия может возобновить тайные поставки вооружений из Северной Кореи после двухмесячного перерыва. На это указывают свежие спутниковые снимки, зафиксировавшие движение российского судна Lady R, которое ранее связывали с незаконными грузами из КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию NK Pro.

Согласно анализу спутниковых изображений Planet Labs, судно Lady R, находящееся под международными санкциями за участие в незаконных операциях с оружием, вновь зафиксировано в северо-восточном порту Расон. Этот визит стал первым за последние два месяца и, как считают эксперты, может свидетельствовать о подготовке к новой загрузке.

Детали перемещений судна

По данным аналитиков, 2 октября судно выгрузило контейнеры в порту Расон. До этого оно заходило в российский порт Восточный, где находилось с 24 по 26 сентября, готовясь к рейсу. Уже на следующий день Lady R могла переместиться к соседнему пирсу, где с середины сентября скапливались новые контейнеры.

Неизвестное содержание грузов

Точное содержимое контейнеров, которые транспортируются с августа 2023 года, остается неопределенным. При этом эксперты допускают, что речь идет о военных поставках, которые могут осуществляться не только морским путем, но и через железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей.

Версия о маскировке

Аналитики обращают внимание, что длительное хранение контейнеров на причале без немедленной отгрузки может означать их пустоту либо использование в качестве прикрытия для других видов грузов. Такая тактика позволяет затруднить отслеживание реального назначения перевозок.

Напоминаем, что северокорейский руководитель Ким Чен Ын заявил о планах нарастить потенциал ядерных сил страны. По его словам, развитие так называемого "щита и меча" рассматривается в Пхеньяне как ключевая задача государственной политики.

Отметим, что США ввели дополнительные санкции против властей Северной Кореи и Мьянмы, обвинив их в сотрудничестве и получении прибыли, которую Пхеньян направляет на развитие программ по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

