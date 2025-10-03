Россия могла возобновить тайные поставки оружия из КНДР

Согласно анализу спутниковых изображений Planet Labs, судно Lady R, находящееся под международными санкциями за участие в незаконных операциях с оружием, вновь зафиксировано в северо-восточном порту Расон. Этот визит стал первым за последние два месяца и, как считают эксперты, может свидетельствовать о подготовке к новой загрузке.

Детали перемещений судна

По данным аналитиков, 2 октября судно выгрузило контейнеры в порту Расон. До этого оно заходило в российский порт Восточный, где находилось с 24 по 26 сентября, готовясь к рейсу. Уже на следующий день Lady R могла переместиться к соседнему пирсу, где с середины сентября скапливались новые контейнеры.

Неизвестное содержание грузов

Точное содержимое контейнеров, которые транспортируются с августа 2023 года, остается неопределенным. При этом эксперты допускают, что речь идет о военных поставках, которые могут осуществляться не только морским путем, но и через железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей.

Версия о маскировке

Аналитики обращают внимание, что длительное хранение контейнеров на причале без немедленной отгрузки может означать их пустоту либо использование в качестве прикрытия для других видов грузов. Такая тактика позволяет затруднить отслеживание реального назначения перевозок.