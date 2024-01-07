UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія могла перекинути до Севастополя новітній десантний корабель, - ЗМІ

Фото: Росія могла перекинути до Севастополя новітній десантний корабель (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До Севастополя з Новоросійська Російської Федерації, ймовірно, було дислоковано новітній великий десантний корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".

Відповідно до знімка  із супутника Sentinel 2, який було зроблено 6 січня, біля пірса в Севастопольській бухті розташовано, ймовірно, ВДК  проєкту 11711 типу "Іван Грен".

Наприкінці січня 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення "Петр Моргунов", який належить до вищезгаданого проєкту, був перекинутий у Чорне море нібито для навчань. Майже постійно він перебував у бухті Новоросійська. 

Фото: Росія могла перекинути до Севастополя новітній десантний корабель (t.me/Crimeanwind)

Що відомо про ВДК "Петр Моргунов" 

"Петро Моргунов" є другим кораблем серії. Він був введений в експлуатацію 23 грудня 2020 року. 

Має повну водотоннажність 6,6 тисячі тонн й можливість транспортування посиленого батальйону морської піхоти з технікою, а також висадки на понтонах. 

На кораблі розміщено авіаційну групу - 2 вертольоти Ка-29 і БПЛА "Орлан-10" у палубному ангарі.

Знищення "Новочеркаська" 

У ніч на 26 грудня Повітряні сили завдали ракетного удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ", який терористи розташували в порту Феодосії. Корабель було знищено, а разом й з ним було ліквідовано 74 моряків.

Після цього росіяни спробували знайти навідників у Феодосії. Для цього до міста направили велику кількість оперативників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні