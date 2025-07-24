Росія могла обстріляти Харків новими авіабомбами: що про них відомо

Як розповідає Офіс генпрокурора, під час атаки одна з ракет влучила в цивільне підприємство, а інша - поблизу багатоповерхового житлового будинку, де загорілися припарковані автомобілі.

Станом на зараз відомо про 33 постраждалих, серед яких:

дві дівчинки: одній 10 років, іншій лише 28 днів;

вагітна жінка;

17-річні хлопець та дівчина, які отримали вибухові поранення.

УМПБ-5

"За попередніми даними, атака була здійснена двома керованими авіаційними бомбами УМПБ-5, випущеними з літака Су-34 поблизу населеного пункту Строїтель Бєлгородської області Росії", - пише Офіс генпрокурора.

В коментарі "Думкам" речник Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко розповів, що пуски УМПБ-5 відбувались з відстані більше 100 кілометрів. Він додав, що це нова авіаційна бомба з модифікованим модулем планування та корекції.

За словами Борисенка, раніше терористи зазвичай застосовували Д-30. Нова ж версія: