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Росія могла обстріляти Харків новими авіабомбами: що про них відомо

Фото: Росія могла обстріляти Харків новими авіабомбами (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) могла вперше застосувати під час обстрілу Харкова крилаті авіабомби УМПБ-5, що були випущені з літака Су-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як розповідає Офіс генпрокурора, під час атаки одна з ракет влучила в цивільне підприємство, а інша - поблизу багатоповерхового житлового будинку, де загорілися припарковані автомобілі.

Станом на зараз відомо про 33 постраждалих, серед яких: 

  • дві дівчинки: одній 10 років, іншій лише 28 днів; 
  • вагітна жінка; 
  • 17-річні хлопець та дівчина, які отримали вибухові поранення.

УМПБ-5

"За попередніми даними, атака була здійснена двома керованими авіаційними бомбами УМПБ-5, випущеними з літака Су-34 поблизу населеного пункту Строїтель Бєлгородської області Росії", - пише Офіс генпрокурора. 

В коментарі "Думкам" речник Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко розповів, що пуски УМПБ-5 відбувались з відстані більше 100 кілометрів. Він додав, що це нова авіаційна бомба з модифікованим модулем планування та корекції.

За словами Борисенка, раніше терористи зазвичай застосовували Д-30. Нова ж версія: 

  • важить 250 кілограмів;
  • складається з товщого металу ніж у Д-30;
  • завдає більше наслідків. 

Обстріл Харкова

Сьогодні зранку, 24 липня, російські терористи вкотре обстріляли Харків. Один зі снарядів влучив поряд з багатоповерховим будинком, внаслідок чого загорілись більше десятка автомобілів. Інший - вдарив по цивільному підприємству.

Тим часом президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл та показав відео, а також фото з наслідками атаки.

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