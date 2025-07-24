Росія могла обстріляти Харків новими авіабомбами: що про них відомо

Російська Федерація (РФ) могла вперше застосувати під час обстрілу Харкова крилаті авіабомби УМПБ-5, що були випущені з літака Су-34.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Як розповідає Офіс генпрокурора, під час атаки одна з ракет влучила в цивільне підприємство, а інша - поблизу багатоповерхового житлового будинку, де загорілися припарковані автомобілі.
Станом на зараз відомо про 33 постраждалих, серед яких:
"За попередніми даними, атака була здійснена двома керованими авіаційними бомбами УМПБ-5, випущеними з літака Су-34 поблизу населеного пункту Строїтель Бєлгородської області Росії", - пише Офіс генпрокурора.
В коментарі "Думкам" речник Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко розповів, що пуски УМПБ-5 відбувались з відстані більше 100 кілометрів. Він додав, що це нова авіаційна бомба з модифікованим модулем планування та корекції.
За словами Борисенка, раніше терористи зазвичай застосовували Д-30. Нова ж версія:
Сьогодні зранку, 24 липня, російські терористи вкотре обстріляли Харків. Один зі снарядів влучив поряд з багатоповерховим будинком, внаслідок чого загорілись більше десятка автомобілів. Інший - вдарив по цивільному підприємству.
Тим часом президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл та показав відео, а також фото з наслідками атаки.
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