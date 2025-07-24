Россия могла обстрелять Харьков новыми авиабомбами: что о них известно

Как рассказывает Офис генпрокурора, во время атаки одна из ракет попала в гражданское предприятие, а другая - вблизи многоэтажного жилого дома, где загорелись припаркованные автомобили.

По состоянию на сейчас известно о 33 пострадавших, среди которых:

две девочки: одной 10 лет, другой всего 28 дней;

беременная женщина;

17-летние парень и девушка, которые получили взрывные ранения.

УМПБ-5

"По предварительным данным, атака была осуществлена двумя управляемыми авиационными бомбами УМПБ-5, выпущенными с самолета Су-34 вблизи населенного пункта Строитель Белгородской области России", - пишет Офис генпрокурора.

В комментарии "Мнениям" представитель Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко рассказал, что пуски УМПБ-5 происходили с расстояния более 100 километров. Он добавил, что это новая авиационная бомба с модифицированным модулем планирования и коррекции.

По словам Борисенко, ранее террористы обычно применяли Д-30. Новая же версия: