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Россия могла обстрелять Харьков новыми авиабомбами: что о них известно

Фото: Россия могла обстрелять Харьков новыми авиабомбами (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) могла впервые применить во время обстрела Харькова крылатые авиабомбы УМПБ-5, которые были выпущены с самолета Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Как рассказывает Офис генпрокурора, во время атаки одна из ракет попала в гражданское предприятие, а другая - вблизи многоэтажного жилого дома, где загорелись припаркованные автомобили.

По состоянию на сейчас известно о 33 пострадавших, среди которых:

  • две девочки: одной 10 лет, другой всего 28 дней;
  • беременная женщина;
  • 17-летние парень и девушка, которые получили взрывные ранения.

УМПБ-5

"По предварительным данным, атака была осуществлена двумя управляемыми авиационными бомбами УМПБ-5, выпущенными с самолета Су-34 вблизи населенного пункта Строитель Белгородской области России", - пишет Офис генпрокурора.

В комментарии "Мнениям" представитель Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко рассказал, что пуски УМПБ-5 происходили с расстояния более 100 километров. Он добавил, что это новая авиационная бомба с модифицированным модулем планирования и коррекции.

По словам Борисенко, ранее террористы обычно применяли Д-30. Новая же версия:

  • весит 250 килограммов;
  • состоит из более толстого металла чем у Д-30;
  • наносит больше последствий.

 

Обстрел Харькова

Сегодня утром, 24 июля, российские террористы в очередной раз обстреляли Харьков. Один из снарядов попал рядом с многоэтажным домом, в результате чего загорелись более десятка автомобилей. Другой - ударил по гражданскому предприятию.

Тем временем президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел и показал видео, а также фото с последствиями атаки.

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