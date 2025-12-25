Росія могла допомогти КНДР побудувати свою першу атомну субмарину, - NYT

Експерт з армії КНДР Корейського інституту національного об’єднання Хон Мін припустив, що Північна Корея отримала від країни-агресорки технологічну допомогу.

За його словами, Москва могла надати цю допомогу в обмін на відправку північнокорейських військових та надання РФ озброєння для продовження війни в Україні.

Крім того, Хон Мін прокоментував кадри першого атомного підводного човна КНДР.

"Завершений і зварений корпус означає, що вони вже встановили всередині ядерний реактор", - зазначив він.

Коментар експерта з'явився після того, як сьогодні, 25 грудня, північнокорейські ЗМІ оприлюднили фото з атомною субмариною, яку оглянув глава КНДР Кім Чен Ин.