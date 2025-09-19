Кім Чен Ин розпорядився посилити можливості ударних дронів за допомогою ШІ

У Північній Кореї пройшли випробування безпілотних озброєнь під керівництвом лідера країни Кім Чен Ина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК).

Зазначається, що північнокорейський лідер ознайомився з характеристикою і застосуванням у бойових умовах різних безпілотних систем.

Зокрема Кім ознайомився зі стратегічним і тактичним розвідувальним БПЛА, а також багатоцільовими дронами, що розробляються та виробляються в науково-дослідних інститутах і на підприємствах при Об'єднанні безпілотної авіаційної техніки.

Зокрема, лідеру сподобалися результи випробувань північнокорейського тактичного безпілотного ударного літака "Кумсон" та безпілотного стратегічного розвідувального літака.

За підсумками візиту, Кім Чен Ин висловив велике задоволення результатом випробування.

Він розпорядився посилити можливості безпілотників за допомогою штучного інтелекту і назвав їхню здатність до ведення операцій, першочерговим важливим завданням для модернізації Збройних сил КНДР.

Фото: Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК)