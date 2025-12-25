Россия могла помочь КНДР построить свою первую атомную субмарину, - NYT

Эксперт по армии КНДР Корейского института национального объединения Хон Мин предположил, что Северная Корея получила от страны-агрессора технологическую помощь.

По его словам, Москва могла предоставить эту помощь в обмен на отправку северокорейских военных и предоставление РФ вооружения для продолжения войны в Украине.

Кроме того, Хон Мин прокомментировал кадры первой атомной подводной лодки КНДР.

"Завершенный и сваренный корпус означает, что они уже установили внутри ядерный реактор", - отметил он.

Комментарий эксперта появился после того, как сегодня, 25 декабря, северокорейские СМИ обнародовали фото с атомной субмариной, которую осмотрел глава КНДР Ким Чен Ын.