Росія модернізувала ракети. FT розповіло, як "Іскандер" та "Кинжал" обходять Patriot

Росія модернізувала ракети

За словами українських та західних чиновників, місяці руйнівних російських повітряних атак свідчать про те, що Москві вдалося модифікувати свої ракети, щоб уникнути української протиповітряної оборони.

Бомбардування, спрямовані проти українських виробників дронів цього літа, стали яскравим прикладом того, як Росія вдосконалила свої балістичні ракети, щоб ефективніше протидіяти американським батареям Patriot.

Нинішні та колишні українські та західні чиновники вважають, що Росія, ймовірно, модифікувала свою мобільну систему "Іскандер-М", яка запускає ракети з оціночною дальністю до 500 км, а також балістичні ракети "Кинжал", що запускаються з повітря і можуть пролітати до 480 км.

Зараз ракети рухаються по типовій траєкторії, а потім змінюють курс і пікірують під великим кутом або виконують маневри, які "заплутують і обходять" перехоплювачі Patriot.

Це "змінює правила гри для Росії", сказав один колишній український чиновник. Оскільки Київ також стикається з уповільненням поставок перехоплювачів ППО з США, ракетна кампанія знищила ключові військові об'єкти та критичну інфраструктуру напередодні зими.

Перехоплення балістичних ракет та ефективність ППО

Рівень перехоплення балістичних ракет Україною покращився протягом літа, досягнувши 37% у серпні, але впав до 6% у вересні, попри меншу кількість запусків.

У середу ВПС України повідомили, що всі чотири ракети "Іскандер-М", випущені вночі, уникли оборони країни та влучили в цілі.

Цього літа ракетами було серйозно пошкоджено щонайменше чотири заводи з виробництва дронів у Києві та околицях. Згідно з публічними повідомленнями місцевих чиновників, це включало удар 28 серпня по об'єкту, що виробляє турецькі дрони Bayraktar.

Дві ракети, випущені під час цього удару, були націлені на офіси компанії, що проектує та виробляє компоненти для безпілотних систем, повідомили два чиновники, ознайомлені з інцидентом.

Російські снаряди обійшли українську протиповітряну оборону і також пошкодили офіси делегації ЄС та Британської ради, які розташовувалися неподалік.

Виклики для систем Patriot

Перехоплювачі Patriot - єдині в арсеналі Києва, здатні збивати російські балістичні ракети. Крилаті ракети Москви можна збивати за допомогою менш досконалих засобів ППО, але оновлення російських ракет ускладнили цю задачу.

Західний чиновник повідомив, що першою ознакою модернізації стало помітне зниження ефективності перехоплення. Ракети, що наближаються, поводяться по-іншому в "кінцевій фазі", відхиляючись від раніше встановлених параметрів ураження.

Оцінка підтверджується звітом спеціального генерального інспектора Агентства оборонної розвідки США за період з 1 квітня по 30 червня. Згідно з документом, Збройні сили України "мали труднощі з послідовним використанням систем протиповітряної оборони Patriot через нещодавні тактичні вдосконалення Росії, зокрема вдосконалення, які дозволяють її ракетам змінювати траєкторію і виконувати маневри".

У звіті наведено приклади атак 28 червня та 9 липня, коли українська ППО змогла збити лише частину ракет.