Россия модернизировала ракеты. FT рассказало, как "Искандер" и "Кинжал" обходят Patriot

Россия модернизировала ракеты

По словам украинских и западных чиновников, месяцы разрушительных российских воздушных атак свидетельствуют о том, что Москве удалось модифицировать свои ракеты, чтобы избежать украинской противовоздушной обороны.

Бомбардировки, направленные против украинских производителей дронов этим летом, стали ярким примером того, как Россия усовершенствовала свои баллистические ракеты, чтобы эффективнее противодействовать американским батареям Patriot.

Нынешние и бывшие украинские и западные чиновники считают, что Россия, вероятно, модифицировала свою мобильную систему "Искандер-М", которая запускает ракеты с оценочной дальностью до 500 км, а также баллистические ракеты "Кинжал", которые запускаются с воздуха и могут пролетать до 480 км.

Сейчас ракеты движутся по типичной траектории, а затем меняют курс и пикируют под большим углом или выполняют маневры, которые "запутывают и обходят" перехватчики Patriot.

Это "меняет правила игры для России", сказал один бывший украинский чиновник. Поскольку Киев также сталкивается с замедлением поставок перехватчиков ПВО из США, ракетная кампания уничтожила ключевые военные объекты и критическую инфраструктуру в преддверии зимы.

Перехват баллистических ракет и эффективность ПВО

Уровень перехвата баллистических ракет Украиной улучшился в течение лета, достигнув 37% в августе, но упал до 6% в сентябре, несмотря на меньшее количество запусков.

В среду ВВС Украины сообщили, что все четыре ракеты "Искандер-М", выпущенные ночью, избежали обороны страны и попали в цели.

Этим летом ракетами были серьезно повреждены по меньшей мере четыре завода по производству дронов в Киеве и окрестностях. Согласно публичным сообщениям местных чиновников, это включало удар 28 августа по объекту, производящему турецкие дроны Bayraktar.

Две ракеты, выпущенные во время этого удара, были нацелены на офисы компании, которая проектирует и производит компоненты для беспилотных систем, сообщили два чиновника, знакомые с инцидентом.

Российские снаряды обошли украинскую противовоздушную оборону и также повредили офисы делегации ЕС и Британского совета, которые располагались неподалеку.

Вызовы для систем Patriot

Перехватчики Patriot - единственные в арсенале Киева, способные сбивать российские баллистические ракеты. Крылатые ракеты Москвы можно сбивать с помощью менее совершенных средств ПВО, но обновления российских ракет усложнили эту задачу.

Западный чиновник сообщил, что первым признаком модернизации стало заметное снижение эффективности перехвата. Приближающиеся ракеты ведут себя по-другому в "конечной фазе", отклоняясь от ранее установленных параметров поражения.

Оценка подтверждается отчетом специального генерального инспектора Агентства оборонной разведки США за период с 1 апреля по 30 июня. Согласно документу, Вооруженные силы Украины "имели трудности с последовательным использованием систем противовоздушной обороны Patriot из-за недавних тактических усовершенствований России, в частности усовершенствований, которые позволяют ее ракетам менять траекторию и выполнять маневры".

В отчете приведены примеры атак 28 июня и 9 июля, когда украинская ПВО смогла сбить лишь часть ракет.