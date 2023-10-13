ua en ru
Пт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зможуть влучати в рухому ціль. У США модернізували ракети для HIMARS

П'ятниця 13 жовтня 2023 21:07
UA EN RU
Зможуть влучати в рухому ціль. У США модернізували ракети для HIMARS Фото: HIMARS (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Компанія Lockheed Martin, яка виготовляє ракетну систему залпового вогню HIMARS, анонсувала їх модернізацію, яка дозволить влучати в рухомі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Defense Post.

Як розповіли у компанії, було проведено тестування раніше розробленого модуля RIG-360. Він забезпечує оновлення цілей для боєприпасів у польоті і може використовуватися не тільки для боєприпасів HIMARS.

"Це випробування є великим кроком вперед до просування концепції спільних вогневих операцій армії США, - заявив офіційний представник Lockheed Martin Скотт Арнольд.

За його словами, перевірка концепції націлена на те, щоб дати можливість армії завдавати глибоких ударів по ворогу за допомогою наступального вогню по цілях, що рухаються в складних умовах. На думку розробників, це є критично важливим завданням підвищення гнучкості дій армії США.

Модуль зв'язку RIG-360 спочатку був розроблений для сімейства перехоплювачів Patriot Advanced Capability-3. Він забезпечує інтерфейс між ракетним перехоплювачем та інтегрованою системою бойового керування. Модуль використовує дані про цілі від різних датчиків, він забезпечує можливість ураження ракети-перехоплювача на 360 градусів.

HIMARS в Україні

HIMARS досить часто використовують українські військові для завдання ударів по ворожих позиціях росіян на фронті. Зокрема, ЗСУ вдало застосовують РСЗВ HIMARS у тактиці "стріляй та біжи". Саме її використали під час удару по гуртожитку з окупантами у Макіївці.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Україні потрібно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити російську армію і близько 100, щоб провести ефективний контрнаступ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки ракети
NEWS
Ігнат про "паузу" в ракетних ударах РФ: імовірно, притримують для стратегічних завдань
Ігнат про "паузу" в ракетних ударах РФ: імовірно, притримують для стратегічних завдань
DAILY
Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну