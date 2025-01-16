Росія масштабно атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Російські військові запустили ударні дрони в напрямку України. В багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Дрони-камікадзе атакують країну впродовж цілого дня. Ближче до вечора ударних БпЛА побільшало.
Станом на 21:55, ворожі дрони рухалися:
О 22:34 було оголошено повітряну тривогу в місті Київ через наближення ударних безпілотників.
О 22:40 військові повідомили про загрозу ударних БпЛА для Хмельницької області з Вінницької області.
О 23:27 оголошено відбій повітряної тривоги у місті Києві.
Станом на 23:28 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)
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