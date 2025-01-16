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Росія масштабно атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Фото: Україна знову під атакою російських БпЛА типу "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові запустили ударні дрони в напрямку України. В багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дрони-камікадзе атакують країну впродовж цілого дня. Ближче до вечора ударних БпЛА побільшало.

Станом на 21:55, ворожі дрони рухалися:

  • у Сумській області в  південному напрямку;
  • у Чернігівській області в західному напрямку;
  • у Полтавській області в західному напрямку;
  • У Харківській області в східному та північному напрямках;
  • у Київській області в західному напрямку;
  • у Вінницькій області в західному напрямку.

О 22:34 було оголошено повітряну тривогу в місті Київ через наближення ударних безпілотників.

О 22:40 військові повідомили про загрозу ударних БпЛА для Хмельницької області з Вінницької області.

О 23:27 оголошено відбій повітряної тривоги у місті Києві.

Станом на 23:28 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)

Ситуація на фронті й повітряні атаки Росії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що армії РФ не вдається досягнути стратегічної мети на жодній ділянці фронту.

На сьогоднішній день ризик оточення Покровська у Донецькій області відсутній. Однак росіяни обстрілюють місто та руйнують його інфраструктуру.

Вдень 16 січня загарбники атакували дронами Харків. Внаслідок обстрілу в одному з районів міста є поранені серед місцевих жителів.

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Дрони