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Росіяни атакували Харків дронами: є поранені в одному з районів

Харків, Четвер 16 січня 2025 15:37
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Росіяни атакували Харків дронами: є поранені в одному з районів Фото: росіяни атакували Харків дронами 16 січня, є поранені (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти атакували Харків дронами 16 січня. Є поранені у Слобідському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови ОВА Олега Синєгубова, Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"У Харкові зафіксоване влучання ворожого БПЛА. Є постраждалі", - написав Синєгубов.

Голова ОВА зазначив, що медики надають допомогу трьом постраждалим.

"Двоє чоловіків та жінка госпіталізовані до медичної установи внаслідок удару БПЛА", - констатував він.

Удар прийшовся по проїжджій частині у Слобідському районі Харкова.

"Пошкоджено чотири авто", - додав Терехов.

РФ атакувала Харків дронами "Молнія"

Попередньо, за даними мера, удар по Харкову було скоєно росіянами за допомогою БПЛА типу "Молнія".

Обстріли Харкова

Російські війська постійно атакують Харків із різного виду озброєння. Останнім часом для атак по обласному центру дрони "Молнія" окупанти обирають доволі часто.

Наприклад, також окупанти атакували Харків дроном типу "Молнія" 9 січня. Тоді удар припав на цивільне підприємство в Немишлянському районі Харкова.

Того дня РФ атакувала місто "Молніями" двічі з невеликою перервою. Постраждала людина.

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