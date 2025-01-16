Росіяни атакували Харків дронами: є поранені в одному з районів

Окупанти атакували Харків дронами 16 січня. Є поранені у Слобідському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови ОВА Олега Синєгубова, Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Попередньо, за даними мера, удар по Харкову було скоєно росіянами за допомогою БПЛА типу "Молнія".

Удар прийшовся по проїжджій частині у Слобідському районі Харкова.

"Двоє чоловіків та жінка госпіталізовані до медичної установи внаслідок удару БПЛА", - констатував він.

"У Харкові зафіксоване влучання ворожого БПЛА. Є постраждалі", - написав Синєгубов.

Обстріли Харкова

Російські війська постійно атакують Харків із різного виду озброєння. Останнім часом для атак по обласному центру дрони "Молнія" окупанти обирають доволі часто.

Наприклад, також окупанти атакували Харків дроном типу "Молнія" 9 січня. Тоді удар припав на цивільне підприємство в Немишлянському районі Харкова.

Того дня РФ атакувала місто "Молніями" двічі з невеликою перервою. Постраждала людина.

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