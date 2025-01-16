Россия масштабно атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Российские военные запустили ударные дроны в направлении Украины. Во многих областях объявлена воздушная тревога, работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Дроны-камикадзе атакуют страну в течение целого дня. Ближе к вечеру ударных БпЛА стало больше.
По состоянию на 21:55, вражеские дроны двигались:
В 22:34 была объявлена воздушная тревога в городе Киев из-за приближения ударных беспилотников.
В 22:40 военные сообщили об угрозе ударных БпЛА для Хмельницкой области из Винницкой области.
В 23:27 объявлен отбой воздушной тревоги в городе Киеве.
В 0:21 военные сообщили о движении группы ударных БпЛА в направлении Одесской области из акватории Черного моря.
Сообщается об угрозе ударных БпЛА для Тернопольской области из Хмельницкой области.
По состоянию на 00:29 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что армии РФ не удается достичь стратегической цели ни на одном участке фронта.
На сегодняшний день риск окружения Покровска в Донецкой области отсутствует. Однако россияне обстреливают город и разрушают его инфраструктуру.
Днем 16 января захватчики атаковали дронами Харьков. В результате обстрела в одном из районов города есть раненые среди местных жителей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.