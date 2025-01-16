Россия масштабно атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Ситуация на фронте и воздушные атаки России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что армии РФ не удается достичь стратегической цели ни на одном участке фронта.

На сегодняшний день риск окружения Покровска в Донецкой области отсутствует. Однако россияне обстреливают город и разрушают его инфраструктуру.

Днем 16 января захватчики атаковали дронами Харьков. В результате обстрела в одном из районов города есть раненые среди местных жителей.

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