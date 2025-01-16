Про оточення зараз не йде мова. Військовий розповів про ситуацію у Покровську
Наразі про оточення Покровська не йдеться, адже росіяни не взяли його навіть у півкільце. Водночас окупанти продовжують штурмувати місто та руйнувати його житлову та промислову інфраструктуру.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв.
За його словами, вже більше пів року ситуація у районі Покровська складна.
"На жаль, маємо негативну динаміку з точки зору просування. Але останні 2-3 тижні ці просування не мають такої швидкості, як це було 4-5 місяці тому, коли ворог брав за день по 2-3 села", - зазначив Ієвлєв.
Він розповів, що зараз йдуть безперервні штурми, але просуватися росіянам як раніше вже не вдається.
"Тут дається в знаки те, що командування звернуло увагу на деяку проблематику, ще не все вирішено, але є питання, які вирішуються", - додав військовий.
Водночас, за його словами, сказати, що картинка, яка складається навколо Покровська, загрожує місту оточенням в найближчому майбутньому, також не можна.
"Бо зараз це навіть не півкільце. Але глобально, треба розуміти, що в планах ворога хоча б напівкільце біля Покровська організувати. Вдасться чи не вдасться, важко спрогнозувати. Якість фортифікацій, які вже були нариті після роботи над помилками, вона набагато краща, ніж були ті фортифікації на підступах до Покровська", - пояснив Ієвлєв.
Він також розповів, що за останні два тижні росіяни почали набагато щільніше нищити житлову та промислову інфраструктуру Покровська.
"Якщо раніше звучало, що ворог спробує взяти місто не руйнуючи, то зараз просто знищує його на стільки, на скільки це можливо. Два тижні летить все, що можна. І по приватному сектору, по адмінбудівлях, по всьому, що трапляється", - додав військовий.
Бої за Покровськ
Нагадаємо, останні кілька місяців окупанти намагаються прорвати оборону на Покровському напрямку. Ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.
Як розповідав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, ворог хоче взяти місто "в кліщі", але йому це не вдається.
Водночас, американський Інститут вивчення війни зазначав, що оточення Покровська - це одна з ключових стратегічних цілей російських окупантів.
Днями у ЗСУ підтвердили, що наразі про напівоточення Покровська навіть не йдеться. Хоча росіяни сподіваються на це.
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