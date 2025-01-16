Росія масштабно атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Російські військові запустили ударні дрони в напрямку України. В багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 23:28 мапа повітряних тривог України виглядала так:

О 22:40 військові повідомили про загрозу ударних БпЛА для Хмельницької області з Вінницької області.

О 22:34 було оголошено повітряну тривогу в місті Київ через наближення ударних безпілотників.

Ситуація на фронті й повітряні атаки Росії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що армії РФ не вдається досягнути стратегічної мети на жодній ділянці фронту.

На сьогоднішній день ризик оточення Покровська у Донецькій області відсутній. Однак росіяни обстрілюють місто та руйнують його інфраструктуру.

Вдень 16 січня загарбники атакували дронами Харків. Внаслідок обстрілу в одному з районів міста є поранені серед місцевих жителів.

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