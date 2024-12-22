Росія масштабно атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Російські повітряні атаки

У російських ЗМІ з'явилися повідомлення про наміри ворога атакувати "колл-центри" Києва та використати для цього нові північнокорейські балістичні ракети. Людям радять реагувати на тривоги і вчасно слідувати в укриття.

Тим часом у Росії помітили транспортування балістичної ракети ракети середньої дальності Pukguksong-2 (KN-15) виробництва КНДР. Вона може уражати цілі на відстані до 3000 кілометрів.

Минулої ночі військові агресора атакували Україну понад 100 ударними безпілотниками та балістичною ракетою "Іскандер-М".

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