Росія масштабно атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Ввечері 22 грудня російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Ударні БпЛА атакували країну впродовж усього дня. Ввечері їхня кількість суттєво зросла.
За даними військових, станом на 22:33, ворожі дрони-камікадзе рухалися:
За останніми даними, станом на 23:28, ворожі дрони-камікадзе рухалися:
Станом на 22:33 мапа повітряних тривог України виглядала так:
У російських ЗМІ з'явилися повідомлення про наміри ворога атакувати "колл-центри" Києва та використати для цього нові північнокорейські балістичні ракети. Людям радять реагувати на тривоги і вчасно слідувати в укриття.
Тим часом у Росії помітили транспортування балістичної ракети ракети середньої дальності Pukguksong-2 (KN-15) виробництва КНДР. Вона може уражати цілі на відстані до 3000 кілометрів.
Минулої ночі військові агресора атакували Україну понад 100 ударними безпілотниками та балістичною ракетою "Іскандер-М".
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