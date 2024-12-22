Россия масштабно атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Российские воздушные атаки

В российских СМИ появились сообщения о намерении врага атаковать "колл-центры" Киева и использовать для этого новые северокорейские баллистические ракеты. Людям советуют реагировать на тревоги и вовремя следовать в укрытие.

Тем временем в России заметили транспортировку баллистической ракеты ракеты средней дальности Pukguksong-2 (KN-15) производства КНДР. Она может поражать цели на расстоянии до 3000 километров.

Прошлой ночью военные агрессора атаковали Украину более 100 ударными беспилотниками и баллистической ракетой "Искандер-М".

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