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Россия масштабно атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Фото: россияне снова массированно атакуют страну ударными дронами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером 22 декабря российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Ударные БпЛА атаковали страну в течение всего дня. Вечером их количество существенно возросло.

По данным военных, по состоянию на 22:33, вражеские дроны-камикадзе двигались:

  • несколько групп в восточной части Черниговской области, курс южный/юго-западный;
  • в западной части Сумской области, курс южный;
  • в южной части Полтавской области, курс южный;
  • в восточной части Харьковской области, курс южный.

Согласно последним данным, по состоянию на 23:28, вражеские дроны-камикадзе двигались:

  • в Балаклейском районе Харьковской области, постоянно меняют курс;
  • в северо-восточной части Сумской области, курс юго-западный;
  • в западной части Полтавской области, курс южный;
  • в южной и центральных частях Черниговской области, курс южный/юго-западный;
  • в северной части Киевской области, курс западный;
  • в восточной части Черкасской области.

По состоянию на 22:33 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)

Российские воздушные атаки

В российских СМИ появились сообщения о намерении врага атаковать "колл-центры" Киева и использовать для этого новые северокорейские баллистические ракеты. Людям советуют реагировать на тревоги и вовремя следовать в укрытие.

Тем временем в России заметили транспортировку баллистической ракеты ракеты средней дальности Pukguksong-2 (KN-15) производства КНДР. Она может поражать цели на расстоянии до 3000 километров.

Прошлой ночью военные агрессора атаковали Украину более 100 ударными беспилотниками и баллистической ракетой "Искандер-М".

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