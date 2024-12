Росія могла отримати від КНДР балістику, яка летить на понад 1000 км, - Defense Express

Нещодавно у мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано черговий ешелон із озброєнням та військовою технікою з КНДР. Зйомка нібито зроблена у Тюменській області, і цей матеріал привертає увагу з двох причин.

По-перше, на відео можна побачити щонайменше 10 самохідних 170-мм артилерійських установок М1989 "Коксан". Причому, це вже другий ешелон із такими установками, помічений на території Росії за останні дні.

По-друге, крім установок "Коксан", у кадрі можна розгледіти п’ять одиниць техніки, які, ймовірно, є пусковими установками для балістичних ракет середньої дальності Pukguksong-2, відомих також як "Полярна зоря" або ж в американській класифікації - KN-15.

Per my source this was shot in the Tyumen region. Shows both 10 Koksans and 4 Pukguksong-2 SRBMs. Given that 12 were seen in a prior video this COULD be a separate shipment. pic.twitter.com/LiZJXBENTJ